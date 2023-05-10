Без дронов не обошлось: в москве сбили несколько беспилотников во время парада (видео)

Россияне были готовы и ждали дроновую атаку

Перед празднованием 9 мая в москве ситуация существенно нагнеталась. Рассказывали о десятках дронов, которые отправятся на Красную площадь. Однако, несмотря на все ожидания россиян и масштабную подготовку и границы силовиков с антидроновыми ружьями, массового прилета беспилотников не произошло.

Известно о трех беспилотниках, которые в этот день побеспокоили россиян. Первый был сбит в Калужской области на пути к москве. По другому известно, что он двигался в штаб-квартиру службы внешней разведки россии. Сбили его на территории Битцевского леса уже в москве.

Битцевский лес с южной стороны москвы

На видео попал третий беспилотник. Он был сбит в уже столице россии в Ломоносовском районе на проспекте Вернадского. Отметим, что от этого проспекта достаточно недалеко до Красной площади.

Чуть не долетел до Красной площади

Парад длился всего 45 минут. "Телеграф" рассказывал, что российский диктатор владимир путин испугался хлопка во время парада. Также плохо чувствовал себя белорусский не признанный лидер александр лукашенко. Его доставили в аэропорт на скорой. Кроме путина и лукашенко на празднике были и другие лидеры в частности стран Центральной Азии. Считается, что путина посадили с ними так, чтобы они были живым щитом для него.