Шанс отримати 20 млн грн все ще є: конкурс на посадку дрона на Червоній площі продовжили (відео)

Дрони бачили з різних точок російської столиці, вони пролетіли кілька сотень кілометрів над територією росії

Російські військові звітують про три безпілотника, які були направлені на москву 9 травня. За їхніми словами, випустили їх з Чернігівської області.

Жоден безпілотник до Червоної площі не дістався, тож конкурс на отримання 20 млн гривень триває. Нагадаємо — саме таку суму пообіцяв співзасновник "Монобанка" Володимир Яценко за приземлений на Червоній площі на 9 травня дрон.Враховуючи, що володимир путін прикрився лідерами інших держав, виконати умови конкурсу точно було неможливо, тож він триватиме надалі.

Як повідомив Яценко, два дрони виконали завдання зі зміненим кінцевим місцем призначення. Вони перевіряли боєздатність російського ППО в максимальній комплектації. "Результат для них невтішний — 2:0 на нашу користь", — зазначає Яценко і додає, що на відео з одним з безпілотників той рухається по круговій траєкторії — це режим LOITER кінця маршруту.

Також однією з обставин через які конкурс триватиме і далі стала погода — в першій половині шляху був сильний зустрічний вітер, що скорочувало можливості дронів по дальності.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що трьох дронів два долетіли до москви. Один з них приземлили в лісі неподалік служби зовнішньої розвідки міноборони рф, а другий дістався ближче до Червоної площі. Попередньо це українські дрони UJ-22 Airborne.