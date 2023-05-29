"Мені начхати": у Києві охоронець паркінгу виганяв людей під час ракетної атаки (відео)

Охоронець одного з київських підземних паркінгів заявив, що люди не можуть тут ховатися під час тривоги

Вдень 29 травня окупанти атакували Київ ракетами. І поки в одному укритті під звуки вибухів святкували весілля, з іншого киян виганяли надвір.

Про це повідомляє ТСН, публікуючи кадри з місця інциденту, які постять у мережі. Дві дівчини хотіли сховатися у підземному паркінгу під час повітряної тривоги, але їх виганяли.

На кадрах видно, як чоловік у жовтій футболці, ймовірно, охоронець паркінгу забороняє дівчатам залишатися всередині. За його словами, дівчата не можуть перебувати на території підземної автостоянки, оскільки це "не бомбосховище".

Після того, як одна з дівчат увімкнула камеру, чоловік відвернувся спиною до неї і продовжив щось дивитися на планшеті. А після питання чому їм не можна залишатися на паркінгу, він і зовсім зачинив перед їхнім обличчям вікно до своєї кімнати. На обурення дівчат він відповів "мені начхати".

Також оператор зазначила, що до моменту запису відео охоронець розмовляв з нею російською мовою, а щойно увімкнулась камера — перейшов українською.

Дівчина пояснила, що поряд з тим місцем, де вона знаходилася, не було більш безпечних місць. Тому люди вирішили сховатися у підземному паркінгу. Важливо відзначити, що паркінг відноситься до безпечного укриття на момент ракетного удару, як і метрополітен.

Раніше "Телеграф" розповідав, що вдень 29 травня Київ атакували "Іскандерами" з території росії. Це була вже друга атака за день – між нічною та ранковою пройшло лише 6 годин. Силам ППО вдалося збити всі 11 повітряних цілей, не допустивши жертв чи руйнувань.