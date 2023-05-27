Скандал у Дніпрі: елітний ресторан не пустив військового через його форму (відео)

Мережа відреагувала

У Дніпрі, де напередодні рф атакувала ракетами медзаклад, військового не пустили поїсти до місцевого ресторану "Deep bar". Кажуть, що через військову форму.

Про це повідомив військовий Євген Кожирнов у своєму TikTok. Його побратима відмовлялися пускати в заклад, бо він нібито не підходив по дрескоду.

"Всім привіт Хочу поділитися враженнями. "Deep bar" в місті Дніпро. Знаєте, в чому прикол? Нашого побратима у формі не пустили повечеряти. Сказали, у них такий дрес-код. В спортивній формі і військовій формі не можна. Людина просто хотіла поїсти", — говорить Євген.

У коментарях користувачі мережі різко засудили вчинок закладу. Реакція не змусила себе чекати, за пів дня люди опустили рейтинг "Deep bar" з вельми високої оцінки до нижче 2.0. Нині обурені українці продовжують писати негативні відгуки.

Оцінки в Google

Нагадаємо, що у Києві бабуся намагалася прогнати військового з лавки біля під’їзду. Жінка обурювалася, що чоловік із дружиною вигулювали собаку, а також почала висловлюватися у підозрілій формі.

Тим часом українські військові запустили в мережі дуже веселий флешмоб, який покликаний нагадати, що вони теж звичайні люди, які стали на військовий шлях. Автори таких дописів публікують своє фото до та після вступу на службу.