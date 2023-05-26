У Києві вночі на смерть збили військового: за кермом авто міг перебувати нетверезий суддя (фото, відео)

У Києві вночі на смерть збили військового

У ніч проти 26 травня на одному з блокпостів у Києві сталася смертельна ДТП — там автомобіль на смерть збив військовослужбовця НГУ.

Як пише Телеграм-канал "Київ Оперативний", водій у момент скоєння ДТП був у нетверезому стані.

Джерело стверджує, що за кермом перебував суддя Макарівського райсуду Київської області Олексій Тандир.

За інформацією іншого Телеграм-каналу, у загиблого військового залишилися двоє дітей.

Зазначається, що водій не захотів проходити тест на алкоголь на місці пригоди та всіляко намагався уникнути відповідальності.

Раніше "Телеграф" писав про скандал навколо ДТП за участю депутата Київради Ярини Ар’євої, яка є донькою нардепа Володимира Ар’єва. Трагедія сталася 22 листопада минулого року. У даних слідства йдеться, що Ар’єва перебувала за кермом у стані наркотичного сп’яніння, проте сама чиновниця ці звинувачення заперечує.

Водночас Ар’єв стверджує, що у його доньки відразу після ДТП взяли аналізи і не знайшли слідів наркотиків або алкоголю. На його думку, справа сфальшована, а повторну експертизу провести неможливо, оскільки вже минуло півроку.