В Киеве ночью насмерть сбили военного: за рулем авто мог находиться нетрезвый судья (фото, видео)

В Киеве ночью насмерть сбили военного

В ночь на 26 мая на одном из блокпостов в Киеве произошло смертельное ДТП — там автомобиль насмерть сбил военнослужащего НГУ.

Как пишет Телеграм-канал "Киев Оперативный", водитель в момент совершения ДТП был в нетрезвом состоянии.

Источник утверждает, что за рулем находился судья Макаровского райсуда Киевской Области Алексей Тандыр.

По информации другого Телеграм-канала, у погибшего военного остались двое детей.

Отмечается, что водитель не захотел проходить тест на алкоголь на месте происшествия и всячески пытался избежать ответственности.

Ранее "Телеграф" писал о скандале вокруг ДТП с участием депутата Киевсовета Ярины Арьевой, которая является дочкой нардепа Владимира Арьева. Трагедия произошла 22 ноября прошлого года. В данных следствия говорится, что Арьева находилась за рулем в состоянии наркотического опьянения, однако сама чиновница эти обвинения отрицает.

В то же время Арьев утверждает, что у его дочери сразу же после ДТП взяли анализы и не нашли следов наркотиков или алкоголя. По его мнению, дело сфальсифицировано, а повторную экспертизу провести невозможно, поскольку уже прошло полгода.