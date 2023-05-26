В Киеве ночью насмерть сбили военного: за рулем авто мог находиться нетрезвый судья (фото, видео)
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В Киеве ночью насмерть сбили военного
В ночь на 26 мая на одном из блокпостов в Киеве произошло смертельное ДТП — там автомобиль насмерть сбил военнослужащего НГУ.
Как пишет Телеграм-канал "Киев Оперативный", водитель в момент совершения ДТП был в нетрезвом состоянии.
Источник утверждает, что за рулем находился судья Макаровского райсуда Киевской Области Алексей Тандыр.
По информации другого Телеграм-канала, у погибшего военного остались двое детей.
Отмечается, что водитель не захотел проходить тест на алкоголь на месте происшествия и всячески пытался избежать ответственности.
Ранее "Телеграф" писал о скандале вокруг ДТП с участием депутата Киевсовета Ярины Арьевой, которая является дочкой нардепа Владимира Арьева. Трагедия произошла 22 ноября прошлого года. В данных следствия говорится, что Арьева находилась за рулем в состоянии наркотического опьянения, однако сама чиновница эти обвинения отрицает.
В то же время Арьев утверждает, что у его дочери сразу же после ДТП взяли анализы и не нашли следов наркотиков или алкоголя. По его мнению, дело сфальсифицировано, а повторную экспертизу провести невозможно, поскольку уже прошло полгода.