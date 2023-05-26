Смертельное ДТП на автодороге Киев-Знаменка: погибли люди

После ужасного столкновения не выжили 38-летние водители легковых автомобилей Mazda и Honda

Вечер четверга, 25 мая, ознаменовался смертельным ДТП на автодороге Киев-Знаменка.

О печальном инциденте сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.

"Смертельное ДТП на автодороге Киев-Знаменка. Столкновение произошло между двумя легковушками Mazda и Honda", — написал он в соцсети.

По информации руководителя полиции области, оба 38-летних водителя погибли.

На месте происшествия работает полиция области.

"Призываю водителей быть внимательными на дороге. Соблюдать правила дорожного движения", — обращается Андрей Небытов к согражданам, особенно тем, кто находится сейчас за рулем автомобилей.

Напомним, что днем в четверг, 25 мая, в Киевской области произошло не менее трагическое событие: заполненный бензовоз потерял управление и взорвался. Инцидент произошел на автодороге Харьков – Киев, возле населенного пункта Бзов, что в Броварском районе столичного региона.