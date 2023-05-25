Под Киевом взорвался бензовоз: пламя охватило трассу, есть погибший (фото, видео)

Машина потеряла курсовую устойчивость и съехала в кювет

В Киевской области произошло масштабное и трагическое ДТП. Заполненный бензовоз потерял управление и взорвался.

Об этом сообщил руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов.

Как стало известно трагедия произошла сегодня, 25 мая на автодороге Харьков – Киев, возле населенного пункта Бзов, что в Броварском районе Киевщины.

"Во время движения машина потеряла курсовую устойчивость и съехала в кювет, произошло возгорание. На месте происшествия работают спасатели и полицейские", — сообщает полицейский.

К сожалению, в результате аварии погиб водитель транспортного средства погиб.

Тем временем в ГСЧС рассказали, что уже полностью ликвидировали пожар.

"На месте происшествия работали 36 спасателей и 5 единиц техники. Причина пожара устанавливается", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве произошло серьезное ДТП возле детской больницы "Охматдет", во время которого перевернулась карета скорой помощи с младенцем.

Также мы сообщали, что в Киеве водитель убегал от полиции и попал в смертельное ДТП. Мужчина погиб на месте.