Під Києвом вибухнув бензовоз: полум’я охопило трасу, є загиблий (фото, відео)

Машина втратила курсову стійкість і з’їхала у кювет.

У Київській області сталася масштабна та трагічна ДТП. Заповнений бензовоз втратив керування і вибухнув.

Про це повідомив керівник поліції Київської області Андрій Небитов.

Як стало відомо трагедія сталася сьогодні, 25 травня на автодорозі Харків – Київ, біля населеного пункту Бзов, що у Броварському районі Київщини.

"Під час руху машина втратила курсову стійкість та з’їхала в кювет, сталось займання. На місці події працюють рятувальники та працівники поліції", — повідомляє поліцейський.

На жаль, внаслідок аварії загинув водій транспортного засобу.

Тим часом у ДСНС розповіли, що вже повністю ліквідували пожежу.

"На місці події працювали 36 рятувальників та 5 одиниць техніки. Причина пожежі встановлюється", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві сталася серйозна ДТП біля дитячої лікарні "Охматдит", під час якої перекинулася карета швидкої допомоги з немовлям.

Також ми повідомляли, що у Києві водій тікав від поліції та потрапив у смертельну ДТП. Чоловік загинув дома.