Смертельна ДТП на автодорозі Київ-Знам’янка: загинули люди

Після жахливого зіткнення не вижили 38-річні водії легковиків Mazda та Honda

Вечір четверга, 25 травня, ознаменувався смертельною дорожньо-транспортною пригодою (ДТП) на автодорозі Київ-Знам’янка.

Про сумний інцидент повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

"Смертельна ДТП на автодорозі Київ-Знам’янка. Зіткнення сталось між двома легковиками Mazda та Honda", — написав він у соцмережі.

За інформацією керівника поліції області, обоє 38-річних водіїв загинули.

На місці події працює поліція Київщини.

"Закликаю водіїв бути уважними на дорозі. Дотриматись правил дорожнього руху", — звертається Андрій Нєбитов до співгромадян, особливо тих, хто знаходиться зараз за кермом автівок.

Нагадаємо, що вдень у четвер, 25 травня, в Київській області сталася не менш трагічна подія: заповнений бензовоз втратив керування і вибухнув. Інцидент трапився на автодорозі Харків – Київ, біля населеного пункту Бзов, що у Броварському районі столичного регіону.