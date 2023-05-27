Скандал в Днепре: элитный ресторан не пустил военного из-за его формы (видео)

Сеть отреагировала

В Днепре, где накануне РФ атаковала ракетами медучреждение, военного не пустили поесть в местный ресторан "Deep bar". Говорят, что из-за военной формы.

Об этом сообщил военный Евгений Кожирнов в своем TikTok. Его собратья отказывались пускать в заведение, потому что он якобы не подходил по дрескоду.

"Всем привет Хочу поделиться впечатлениями. "Deep bar" в городе Днепр. Знаете, в чем прикол? Нашего побратима в форме не пустили поужинать. Сказали, у них такой дресс-код. В спортивной форме и военной форме нельзя. Человек просто хотел поесть", — говорит Евгений.

В комментариях пользователи сети резко осудили поступок заведения. Реакция не заставила себя ждать, за пол дня люди опустили рейтинг "Deep bar" из очень высокой отметки до ниже 2.0. В настоящее время возмущенные украинцы продолжают писать негативные отзывы.

Оценки в Google

Напомним, что в Киеве бабушка пыталась прогнать военного со скамейки у подъезда. Женщина возмущалась, что муж с женой выгуливали собаку, а также начала высказываться в подозрительной форме.

Тем временем украинские военные запустили в сети очень веселый флешмоб, призванный напомнить, что они тоже обычные люди, вставшие на военный путь. Авторы таких сообщений публикуют свое фото до и после поступления на службу.