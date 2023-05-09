"Россия здесь. Где я, там и россия!": бабушка в Киеве прицепилась к военному и требовала убираться со скамейки (видео)

Странная женщина пренебрежительно отнеслась к военному

Скандалы с пророссийскими настроенными гражданами продолжают возникать в Украине. К примеру, в Одессе таксист считает путина величественным политиком и не верит в то, что россия бомбит Украину.

А 9 мая сеть возмутила разговор бабушки в Киеве с военным ВСУ. Видео распространяется в соцсетях после того, как его выложила у себя в TikTok девушка бойца. Бабке не понравилось то, что пара сидела со своей собакой на обновленной скамейке у подъезда в своем дворе. Однако разговор дошел до политических тем.

Военный начал говорить: "Я и мои друзья отдаю свою жизнь и кровь на нашу землю…". Бабка презрительно его прервала: "Ой, ой, ой, ой, особенно вы. По вам видно."

Пара удивилась такой реакции. Военный добавил: "Так зачем вы такое говорите". На что женщина ответила: "Не надо! Уже все люди разобрались, что происходит. Вы за Зеленского и Порошенко?".

Девушка удивленно спросила пенсионерку, за россию ли она. И отрезала: "Нет, я за страну, в которую приехала."

Далее диалог перешел на спор по поводу собаки. Бабушка возмущалась потому, что животное может насладиться возле скамеек. Но пара убеждала, что в таком случае уберет за собой и настаивала на том, что молодежь должна покинуть двор. Девушка негодующе спросила, не хочет ли женщина в россию. Она ответила:

- "Россия здесь. Где я, там и россия!"

Дальше спор перестал складываться, бабушка потеряла пыл и решила пойти своим путем. В конце видео она отметила, что без собаки можно прийти и посидеть, а затем добавила, что у военного "перевернутая честь".

Напомним, накануне Львов ошарашили молодые люди, которые нагло слушать путиниста Лепса на всю улицу и возмутились замечанием. Они набросились с кулаками на журналиста, выразившего претензию по поводу российской музыки.

Их быстро разыскали. Сначала одного из ребят заставили извиняться на камеру. А потом всем вручили повестки.