"Росія тут. Де я, там і росія!": бабця в Києві причепилася до військового й вимагала забиратися з лавки (відео)

Дивна жінка зневажливо поставилася до військового

Скандали з проросійські налаштованими громадянами продовжують виникати в Україні. До прикладу, в Одесі таксист вважає путіна величним політиком і не вірить у те, що росія бомбить Україну.

А 9 травня мережу обурила розмова бабусі у Києві із військовим ЗСУ. Відео поширюють у соцмережах після того, як його виклала у себе в TikTok дівчина бійця. Бабці не сподобалося те, що пара сиділа зі своєю собакою на оновленій лавці біля під’їзду у своєму дворі. Однак розмова дійшла до політичних тем.

Військовий почав говорити: "Я і мої друзі віддаю своє життя та кров на за нашу землю…". Бабця зневажливо його перервала: "Ой, ой, ой, ой, особливо ви. По вам видно."

Пара здивувалася такій реакції. Військовий додав: "То навіщо ви таке кажете". На що жінка відповіла: "Не треба!. Вже всі люди розібралися, що відбувається. Ви за Зеленського і за Порошенка?".

Дівчина здивовано запитала пенсіонерку, чи вона за росію. Та відрізала: "Ні, я за країну, в яку приїхала."

Далі діалог перейшов на суперечку щодо собаки. Бабця обурювалася тому, що тварина може нагидити біля лавок. Але пара переконувала, що в такому разі прибере за собою та наполягала на тому, що молодь має покинути двір. Дівчина обурено запитала, чи не хоче жінка до росії? А та відповіла:

- "Росія тут. Де я, там і росія!"

Далі суперечка перестала складатися, бабуся втратила запал і вирішила піти своїм шляхом. В кінці відео вона зазначила, що без собаки можна прийти й посидіти, а потім додала, що у військового "перевернута честь".

Нагадаємо, напередодні Львів ошелешили молодики, які нахабно слухати путініста Лепса на всю вулицю та обурилися зауваженню. Вони накинулися з кулаками на журналіста, який висловив претензію щодо російської музики.

Їх швидко розшукали. Спершу одного з хлопців змусили вибачатися на камеру. А потім всім вручили повістки.