"Ця свята людина є**шить...": популярный флешмоб украинских военных набирает популярность

Пост украинской защитницы набрал 2 млн просмотров в соцсетях

В социальных сетях активно распространяется флешмоб под названием "этот святой человек е**шит, чтобы эта гн*да вела свою разгульную жизнь", где используется два фото: в военной форме и в мирной жизни. Пост, который запустила боец терробороны Киева с псевдонимом "жаба польова", набрал уже 2 млн просмотров.

Автор той самой фотографии с подписью, что стала вирусной в сети — Мария Назарова, прокомментировала неожиданную популярность ее поста в Twitter.

"Многие военные присоединились и очень круто смотреть, какие они все разные и классные! Почему-то многие люди видят в нем "разделение" (в основном те, кто даже не присмотрелся что на фото один и тот же человек), или наоборот считают, что это военные дают индульгенцию тем, кто хочет жить жизнь", — написала Мария.

Пост Марии Назаровой в Twitter

Она подчеркнула, что каждый поймет ее пост, как посчитает нужным. В то же время украинская защитница подчеркнула, что "никто не был рожден для войны" и у каждого военного до всех этих событий была своя жизнь, которую они поменялись на то, чтобы защищать Украину от оккупантов.

"И да, я хотела бы, чтобы больше людей становилось на этот путь, чтобы потом все жили себе свою разгульную жизнь", — подытожила девушка.

В соцсети Twitter украинские военные продолжают поддерживать флешмоб и выкладывают две своих фотографии с соответствующей подписью под ними.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что трогательная фотография истощенного украинского военного после российского плена, на которой он держит в руках яблоко, разлетелось по социальным сетях и сделало мужчину известным.