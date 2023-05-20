В ряды украинских защитников встали абсолютно разные люди

После начала российского вторжения в Украину многие граждане нашей страны взяли в руки оружие и надели военную форму, чтобы защитить свой дом от захватчиков. И хотя спустя год полномасштабной войны образ украинского воина оброс множеством мифов, сами военнослужащие напоминают, что они все же обычные люди, которые пошли в армию, чтобы иметь возможность в будущем наслаждаться радостями жизни.

По крайней мере флешмоб с подобным посылом запустила в соцсети Twitter боец терробороны Киева с псевдонимом "жаба польова".

"Этот святой человек е**шит, чтобы эта гн*да вела свою разгульную жизнь", — написала она, прикрепив к сообщению фотографии себя в форме и в мирной жизни.

Идея понравилась другим военнослужащим и они запустили целый флешмоб, в котором показали себя в рядах украинских защитников и в мирной жизни.

К слову, в флешмобе принял участие и Максим Колесников, который стал известен всей Украине за фото с яблоком после возвращения из плена.

Впрочем, нашлись и те, кто отнесся к флешмобу с юмором.

Как сообщалось ранее, это не первый забавный флешмоб с участием украинских военных. Так в апреле военнослужащие массово начали записывать видео под песню Jerry Heil "Будь ласка, відпустіть на Пасху".