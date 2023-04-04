Спустя два месяца после плена: военный, чье фото с яблоком облетело соцсети, возвращается на фронт

За два месяца после освобождения из плена военный набрал 16 кг

Украинские военный Максим Колесников, трогательная фотография с яблоком в руках которого облетела социальные сети после освобождения из российского плена, сделал важное заявление.

На своей странице в Twitter Колесников сообщил, что он вновь возвращается на службу, опубликовав при этом соответствующую фотографию в военной форме.

В российском плену в Брянской области воин находился в течение десяти с половиной месяцев. За это время он потерял 32 кг веса и получил значительную мышечную атрофию. Сегодня, 4 апреля, прошло ровно два месяца со дня его освобождения. Колесников отметил, что ему удалось набрать 16 кг и пополнить запас сил.

"Сегодня 2 месяца как я вернулся из плена. +16 кг веса, +терабайт информации о том, что пропустил, +бесчисленные мегатонны счастья от общения с родными и близкими. Вчера вернулся на службу в ВСУ. Служу Украинскому народу!", — написал он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ВР уже более полугода не рассматривают важный законопроект №8061, который дает возможность освобожденным из российского плена уволиться с военном службы или же получить отсрочку от призыва. На сегодняшний день уже более 70 организаций требует от Рады рассмотрения этого законопроекта.