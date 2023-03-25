"Доверяйте только своим": военнослужащий ВСУ рассказал, как россияне врут украинцам в плену

Россияне пытаются дискредитировать Украину в глазах пленных военнослужащих

Украинский военнослужащий Максим Колесников, который в начале февраля 2023 года вернулся домой из российского плена, рассказал, как россияне психологически давят на военнопленных и врут об Украине.

В своем сообщении в соцсети Facebook Колесников поделился своей историей и напомнил, что россияне всегда пытаются разделить украинцев.

Он отметил, что за несколько дней до обмена его и пятерых человек собрали из разных камер и переодели в военную форму, а потом перевезли на военный аэродром, где после длительного ожидания объявили, что их обменяют.

Прибыв в Белгородскую область их пересадили из самолета в микроавтобус, в который зашли кадыровцы, заявившие, что украинская сторона срывает обмен.

"Мол, украинская сторона срывает обмен. Что вроде бы все было уже согласовано, все россияне сделали, но в последний момент, вопреки всем предварительным договоренностям, украинские переговорщики захотели в обмен добавить азовцев, а на тех уголовные дела и страшные преступления. И добрые россияне уж очень хотят нас отдать, беспокоятся о нас и наших семьях, которые странным образом ничего о нас не знают, но вот плохие украинские чиновники думают только об азовцах и не хотят нас забирать", — написал Колесников.

Далее украинским военным предложили записать обращение к родным и призвать их выходить на протесты, а также выдали порцию классической российской пропаганды.

Колесников говорит, что россияне даже предложили позвонить родным, однако он увидел, что даже этот разговор записывается на камеру, а потому не стал это делать.

"Представители россии всегда врут. Всегда пытаются спровоцировать наши внутренние конфликты. Не ведитесь. Доверяйте только своим. Не забывайте, понять, лжет ли представитель россии, можно по одному простому признаку – он открывает рот", — добавил он.

Как сообщалось ранее, диакон ПЦУ, 54-летний Андрей Моисеенко рассказал "Телеграфу" о том, как россияне относятся к украинцам в плену, а также, какие пытки ему пришлось перенести.