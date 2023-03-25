"Довіряйте тільки своїм": військовослужбовець ЗСУ розповів, як росіяни брешуть українцям у полоні

Росіяни намагаються дискредитувати Україну в очах полонених військовослужбовців

Український військовослужбовець Максим Колесніков, який на початку лютого 2023 року повернувся додому з російського полону, розповів, як росіяни психологічно тиснуть на військовополонених і брешуть про Україну.

У своєму повідомленні у соцмережі Facebook Колесніков поділився своєю історією та нагадав, що росіяни завжди намагаються розділити українців.

Він зазначив, що за кілька днів до обміну його та п’ятьох людей зібрали з різних камер і перевдягнули у військову форму, а потім перевезли на військовий аеродром, де після тривалого очікування оголосили, що їх обміняють.

Прибувши до Білгородської області, їх пересадили з літака в мікроавтобус, до якого зайшли кадировці, які заявили, що українська сторона зриває обмін.

"Мовляв, українська сторона зриває обмін. Що начебто все було вже погоджено, все росіяни зробили, але в останню мить, всупереч всім попереднім домовленностям, українські перемовники захотіли в обмін додати азовців, а на тих вже карні справи та страшні злочини. І добрі росіяни вже дуже хочуть нас віддати, турбуються про нас та наші родини, які ж дивним чином нічого про нас не знають, але ось погані українські чиновники думають лише про азовців та не хочуть нас забирати", — написав Колесніков.

Далі українським військовим запропонували записати звернення до рідних та закликати їх виходити на протести, а також видали порцію класичної російської пропаганди.

Колесніков каже, що росіяни навіть запропонували зателефонувати рідним, проте він побачив, що навіть ця розмова записується на камеру, а тому не став цього робити.

"Представники рф завжди брешуть. Завжди намагаються спровокувати наші внутрішні конфлікти. Не ведіться. Довіряйте тільки своїм. Не забувайте, що зрозуміти, чи бреше представник росії, можна по одній простій ознаці — він відкриває рот", — додав він.

Як повідомлялося раніше, диякон ПЦУ, 54-річний Андрій Моісеєнко розповів "Телеграфу" про те, як росіяни ставляться до українців у полоні, а також які тортури йому довелося перенести.