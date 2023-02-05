"Неможливо дивитися без сліз": фото виснаженого військового після полону зворушило українців

Військовослужбовець зізнався на камеру, що навіть побоювався куштувати фрукт

Україна продовжує працювати над визволенням із полону наших захисників, лише днем раніше повернувши додому ще 116 бійців. Чи не найвідомішим із них завдяки раптовому знімку став уродженець Донецька Максим Колесников. Його, змарнілого і втомленого полоном, пригостили яблуком під час обміну, на що він повідомив, що вже близько року не бачив і не їв свіжих фруктів.

Розгубленість у погляді і вдалося зафіксувати фотографу Андрію Качору, який лише завдяки випадку натиснув на кнопку зйомки — мав загалом робити відео. Але "промахнувся" і зробив знімок, який, на переконання багатьох українців, обов'язково увійде до підручників історії.

Максим Колесников отримав червонобокий фрукт всього через кілька хвилин після обміну. Одразу ж зізнався, що навіть боїться куштувати, але бажання знову відчути свіжий смак пересилило інші емоції. Єдиною реакцією на це стало слово "офігенно".

"Щасливі люди на волі. Щасливі від того, що можуть зателефонувати рідним. Побачити наш прапор, чути українську мову. Вкусити українське яблуко!" — поділився емоціями авто історичного фото Андрій Качор.

Чимало друзів військовослужбовця були дуже раді новині про його повернення додому. На сторінці у Facebook можна знайти чимало радісних коментарів, хоча дехто і підкреслює, що полон сильно змінив Максима.

"Впізнати на першому фото нашого красивого, статного, стильного, дуже розумного, порядного та інтелігентного Макса дуже непросто, — пише знайома Катерина Золотарева. — Від нього залишилася рівно половина тієї людини, які я бачила в реальному житті востаннє. Осунувся, посивів зовсім".

І це справді так — різниця у зовнішньому вигляді Максима Колесникова до та пісня полону разюча.

Максим Колесников до полону та після

Максим Колесников до полону

Українці доволі емоційно реагують на повернення військовополонених, а зокрема — на факт про радість від звичайного яблука.

Варто зазначити, що до повномасштабного вторгення Максим Колесников працював на посаді СМО "Швидко гроші". Також займався армійським забезпеченням в Офісі реформ при Кабінеті Міністрів. Встиг побувати також представником мереж Moyo, Eldorado та "Аптека доброго дня". Службу проходив ще до 24 лютого 2022 року, був частиною 26-ї артилерійської бригади. У російському полоні він пробув багато довгих місяців, але нарешті повернувся додому.

Слід зазначити, що допоки наші військові страждають під час полону, російські військовополонені мають чимало привілеїв і навіть заробляють гроші, будучи ув'язненими. Це їм дозволяє той факт, що Україна дотримується принципів Женевської конвенції.

Представники "Телеграфу" свого часу змогли побувати у одній із колоній для російських військових та на власні очі перевірили, як їм живеться.