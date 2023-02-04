Війна — день 346: росіяни концентрують сили біля Бахмута і готуються до нового наступу

Оперативно про головне 4 лютого

Повномасштабне вторгнення росії в Україну триває 346 днів. Окупанти посилюють свою присутність у районі Бахмута, а також біля Сватового та Кремінної, однак їх сил там недостатньо, щоб помітно вплинути на ситуацію, а тому бої за ці населені пункти продовжуватимуться з колишнім розмахом. Водночас російське керівництво готове кинути в самогубний наступ ще не один десяток тисяч солдатів, а тому швидке завершення війни не передбачається.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 4 лютого, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

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Інформація за 1 лютого доступна у зведенні: Війна — день 343: ЗСУ тиснуть на Луганщині, а окупанти бомбять мирні міста .

З даними за 2 лютого можна ознайомитись у трансляції: Війна — день 344: окупанти штурмують позиції ЗСУ на Донбасі та обстрілюють міста.

Про те, що відбувалося 3 лютого, читайте у матеріалі: Війна — день 345: окупанти намагаються посилити тиск на ЗСУ на Донбасі .