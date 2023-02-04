Ще одна країна дасть Україні танки Leopard 2 – щоправда, є проблема

Поки ані терміни поставки, ані кількість бойових машин не розголошується

Слідом за Норвегією, уряд якої погодив передачу Україні потужних танків Leopard 2, рішення щодо відправки Києву таких потрібних броньованих машин прийняли й у Португалії. Однак, поки ці танки не на ходу, тож для початку їх потрібно відремонтувати.

Про це у коментарі агентству Lusa повідомив прем'єр-міністр країни Антоніо Кошта, зазначивши, що його країна готова надати Україні певну кількість танків Leopard 2, які у неї є. Щодо остаточної кількості та строків поставок, то вони поки не розголошуються, адже техніка, яка є на озброєнні країни, несправна.

"Зараз ми працюємо над тим, щоб мати можливість поставити деякі з наших танків. Я не знаю, скільки танків буде відправлено, але про це буде оголошено свого часу", – пояснив він, зазначивши, що Португалія веде перемовини із Німеччиною задля того, аби отримати запчастини для ремонту деяких танків, які наразі є несправними.

Варто додати, що раніше у ЗМІ ширилася інформація про те, що Португалія відмовилася передавати Україні танки Leopard 2, аргументувавши своє рішення тим, що ці бойові машини можуть підійти виключно для використання у військових парадах. Крім того, у міноборони країни нібито скептично оцінили витрати на постачання танкових боєприпасів.

Нагадаємо, що головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний спільно з міністром оборони Олексієм Рєзніковим заявляли про те, що для перемоги над росією та різкого перелому війни у 2023 році українській армії необхідно від Заходу 300 танків, 600–700 БМП та 500 артилерійських гармат.

Також "Телеграф" повідомляв, що Данія, спільно з іншими країнами "західної танкової коаліції" також заявила про готовність надати Україні такі важливі Leopard 2.