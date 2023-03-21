Композицию восприняли очень неоднозначно

Звезда украинского TikTok, автор необычных танцевальных хитов для детей, бэк-вокалист Меловина, Игорь Корчагин продолжает завоевывать соцсети своими веселыми зарядками. Однако его последний хит "Скоро перемога" зашел не всем.

После "крейзи-танцев" вместе с ведущими в прямом эфире 1+1 в программе "Сніданок" под его новый трек, в сети посыпалось большое количество негативных отзывов.

Несмотря на очень благородную цель Коргина — популяризировать среди детей общие правила поведения в случае угрозы, такие танцы в разгар войны многие восприняли негативно. О чем ярко свидетельствуют комментарии в социальных сетях.

Однако стоит отметить, что детям такая инициатива Игорь Корчагина пришлась по душе, ведь они активно снимают под песню свои видео и также публикуют их в своих соцсетях. Ну и более миллиона просмотров также говорят о популярности хита.

И не только детям:

Ранее "Телеграф" рассказывал, как благодаря TikTok ветеран украинского шоу-бизнеса Степан Гига оказался на новой волне популярности. Его хит "Цей сон" объединили и с песнями таких всемирно известных групп и исполнителей.