"Це пи**ець": популярна в TikTok пісня про повітряну тривогу шокувала українців (відео)
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Композицію сприйняли дуже неоднозначно
Зірка українського TikTok, автор незвичайних танцювальних хітів для дітей, бек-вокаліст Меловіна Ігор Корчагін продовжує завойовувати соцмережі своїми веселими зарядками. Однак його останній хіт "Скоро-Победа" зайшов не всім.
Після "крейзі-танців" разом із ведучими у прямому ефірі 1+1 у програмі " Сніданок " під його новий трек, у мережі посипалася велика кількість негативних відгуків.
Попри дуже шляхетну мету Коргіна — популяризувати серед дітей загальні правила поведінки у разі загрози, такі танці у розпал війни багато хто сприйняв негативно. Про що яскраво свідчать коментарі у соціальних мережах.
Проте варто зазначити, що дітям така ініціатива Ігор Корчагіна припала до душі, адже вони активно знімають під пісню свої відео та також публікують їх у своїх соцмережах. Ну і понад мільйон переглядів також говорять про популярність хіта.
І не лише дітям:
Раніше "Телеграф" розповідав, як завдяки TikTok ветеран українського шоубізнесу Степан Ґіґа опинився на новій хвилі популярності. Його хіт "Цей сон" поєднали і з піснями таких всесвітньо відомих гуртів та виконавців.