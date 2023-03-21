Композицію сприйняли дуже неоднозначно

Зірка українського TikTok, автор незвичайних танцювальних хітів для дітей, бек-вокаліст Меловіна Ігор Корчагін продовжує завойовувати соцмережі своїми веселими зарядками. Однак його останній хіт "Скоро-Победа" зайшов не всім.

Після "крейзі-танців" разом із ведучими у прямому ефірі 1+1 у програмі " Сніданок " під його новий трек, у мережі посипалася велика кількість негативних відгуків.

Попри дуже шляхетну мету Коргіна — популяризувати серед дітей загальні правила поведінки у разі загрози, такі танці у розпал війни багато хто сприйняв негативно. Про що яскраво свідчать коментарі у соціальних мережах.

Проте варто зазначити, що дітям така ініціатива Ігор Корчагіна припала до душі, адже вони активно знімають під пісню свої відео та також публікують їх у своїх соцмережах. Ну і понад мільйон переглядів також говорять про популярність хіта.

І не лише дітям:

Раніше "Телеграф" розповідав, як завдяки TikTok ветеран українського шоубізнесу Степан Ґіґа опинився на новій хвилі популярності. Його хіт "Цей сон" поєднали і з піснями таких всесвітньо відомих гуртів та виконавців.