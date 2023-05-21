"Ця свята людина є**шить...": популярний флешмоб українських військових набирає популярності

Пост української захисниці набрав 2 млн переглядів у соцмережах

У соціальних мережах активно поширюється флешмоб під назвою "ця свята людина е**шить, щоб ця гн*да вела своє розгульне життя", де використовується два фото: у військовій формі та в мирному житті. Пост, який запустила боєць тероборони Києва з псевдонімом "жаба польова", набрав уже 2 млн переглядів.

Автор тієї самої фотографії з підписом, що стала вірусною в мережі Марія Назарова, прокоментувала несподівану популярність її поста в Twitter.

"Багато військових приєдналися і дуже круто дивитися, які вони всі різні та класні! Чомусь багато людей бачать у ньому "поділ" (в основному ті, хто навіть не придивився що на фото одна і та ж людина), або навпаки вважають, що це військові дають індульгенцію тим, хто хоче жити життя", – написала Марія.

Пост Марії Назарової у Twitter

Вона наголосила, що кожен зрозуміє її пост, як вважатиме за потрібне. Водночас українська захисниця наголосила, що "ніхто не був народжений для війни" і кожен військовий до всіх цих подій мав своє життя, яке вони змінилися на те, щоб захищати Україну від окупантів.

"І так, я хотіла б, щоб більше людей ставало на цей шлях, щоб потім усі жили собі своє розгульне життя", — підсумувала дівчина.

У соцмережі Twitter українські військові продовжують підтримувати флешмоб та викладають дві свої фотографії з відповідним підписом під ними.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що зворушлива фотографія виснаженого українського військового після російського полону, на якій він тримає в руках яблуко, розлетілося по соціальним мережам та зробило чоловіка відомим.