До лав українських захисників стали абсолютно різні люди

Після початку російського вторгнення в Україну багато громадян нашої країни взяли до рук зброю і одягли військову форму, щоб захистити свій будинок від загарбників. І хоча через рік повномасштабної війни образ українського воїна обріс безліччю міфів, самі військовослужбовці нагадують, що вони все ж таки звичайні люди, які пішли в армію, щоб мати можливість у майбутньому насолоджуватися радощами життя.

Принаймні флешмоб із подібним посилом запустила у соцмережі Twitter боєць тероборони Києва із псевдонімом "жаба польова".

"Ця свята людина є**шить, щоб ця гн*да вела своє розгульне життя", — написала вона, прикріпивши до повідомлення фотографії себе у формі і в мирному житті.

Ідея сподобалася іншим військовослужбовцям і вони запустили цілий флешмоб, у якому показали себе у лавах українських захисників та у мирному житті.

До речі, у флешмобі взяв участь і Максим Колесников, який став відомий усій Україні за фото з яблуком після повернення з полону.

Втім, знайшлися й ті, хто поставився до флешмобу з гумором.

Як повідомлялося раніше, це не перший кумедний флешмоб за участю українських військових. Так у квітні військовослужбовці масово почали записувати відео під пісню Jerry Heil "Будь ласка, відпустіть на Великдень".