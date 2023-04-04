Через два місяці після полону: військовий, чиє фото з яблуком облетіло соцмережі, повертається до ЗСУ

За два місяці після звільнення з полону військовий набрав 16 кг

Український військовий Максим Колесніков, зворушлива фотографія з яблуком у руках якого облетіла соціальні мережі після звільнення з російського полону, зробив важливу заяву.

На своїй сторінці в Twitter Колесніков повідомив, що він знову повертається на до ЗСУ, опублікувавши при цьому відповідну фотографію у військовій формі.

У російському полоні у Брянській області воїн перебував протягом десяти з половиною місяців. За цей час він втратив 32 кг ваги та отримав значну м’язову атрофію. Сьогодні, 4 квітня, минуло рівно два місяці з дня його визволення. Колесніков зазначив, що йому вдалося набрати 16 кг та поповнити запас сил.

"Сьогодні 2 місяці як я повернувся з полону. +16 кг ваги, +терабайт інформації про те, що пропустив, +незліченні мегатонни щастя від спілкування з рідними та близькими. Вчора повернувся на службу до ЗСУ. Служу Українському народу!", — написав він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у ВР вже більше пів року не розглядають важливий законопроект №8061, який дає можливість звільненим з російського полону звільнитися з військового служби або отримати відстрочку від призову. На сьогодні вже понад 70 організацій потребує від Ради розгляду цього законопроекту.