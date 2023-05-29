"Гірко" під повітряну тривогу: у Києві військові зіграли весілля у бомбосховищі (відео)

Їхній поцілунок зворушив мережу

Сьогодні 29 травня під час повітряної тривоги багато киян сховалися у метро. Тисячі людей були спокійними й зібраними, відзначив кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов. Люди не переживали, а спілкувалися та сиділи в телефонах. Чекали, доки сили ППО відіб’ють атаку й можна буде далі йти у справах.

Особливо вразили молодята, які навіть зіграли в бомбосховищі своє весілля. Ця історія вразила країну. Відео активно поширюють у соцмережах.

На заході був присутній відомий український журналіст Костянтин Грубич. У себе на сторінці в Instagram він повідомив, що молодята — це двоє українських військових, на ім'я, Тетяна та Олександр.

З’ясувалося, що вони збиралися побратися в прямому етері телеканалу 1+1. А ось гірко вже кричали у сховищі разом із колективом телеканалу.

Нагадаємо, що ППО збили усі ракети, якими хотіли поцілити по Києву. Уламок однієї з ракет ледь не влучив у маршрутку, але пасажири відбулися легким переляком.

Тим часом голова ГУР Кирило Будино заявив, що відповідь не забариться. За його словами, таким чином рашисти хочуть залякати українців і керівництво держави, але їм цього зробити не вдасться.