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Незламні українці: як у Києві люди ховаються у метро від російських ракет (фоторепортаж)

Автор
Тетяна Гулевата Тетяна Гулевата
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Автор
Люди під час повітряної тривоги у метро в Києві, 29 травня 2023 року Новина оновлена 29 травня 2023, 13:28
Люди під час повітряної тривоги у метро в Києві, 29 травня 2023 року. Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

На станціях київського метрополітену від російських обстрілів ховаються тисячі людей.

В понеділок, 29 травня, по всій Україні знов пролунала масштабна повітряна тривога. Вночі ворог атакував столицю та інші регіони України дронами та ракетами. Вдень ворожі атаки продовжилися. Близько 11:00 години у Києві пролунала серія потужних вибухів.

Як пізніше повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, росіяни били по Києву "Іскандерами", ракети летіли балістичною траєкторією з півночі.

Попередньо, усі повітряні цілі біля Києва збили ППО, влучань і критичних руйнувань немає. Падіння уламків зафіксовано Оболонському, Деснянському та Дніпровському районах.

У Києві під час повітряної тривоги люди ховаються від ракетних ударів у метро. В такі години на станціях міської підземки укриваються тисячі киян. Громадяни перебувають з маленькими дітьми та домашніми улюбленцями. В метро спускаються люди різного віку, але всі спокійні і зібрані. Здебільшого всі переглядають телефони та відпочивають.

Як кияни чекають відбою тривоги у столичній підземці, бачив кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов.

Люди під час повітряної тривоги у метро в Києві, 29 травня 2023 року
Люди ховалися від ракетних ударів у метро
Люди під час повітряної тривоги у метро в Києві, 29 травня 2023 року
Дехто навіть встиг відпочити
Люди під час повітряної тривоги у метро в Києві, 29 травня 2023 року
Люди під час повітряної тривоги у метро в Києві, 29 травня 2023 року
Кияни чекають на відбій повітряної тривоги
Люди під час повітряної тривоги у метро в Києві, 29 травня 2023 року
Діти та домашні улюбленці теж у безпеці
Люди під час повітряної тривоги у метро в Києві, 29 травня 2023 року
Деякі влаштувалися прямо на підлозі
Люди під час повітряної тривоги у метро в Києві, 29 травня 2023 року
Молодь слухає музику та переглядає гаджети
Люди під час повітряної тривоги у метро в Києві, 29 травня 2023 року
Більшість громадян займаються своїми справами
Люди під час повітряної тривоги у метро в Києві, 29 травня 2023 року
Кохання все переможе
Люди під час повітряної тривоги у метро в Києві, 29 травня 2023 року

Нагадаємо, повітряна атака на Київ вдень 29 травня стала 16-ю з початку місяця. Як припускають у КМВА, атаки мають на меті виснажити ресурси української протиповітряної оборони, а також "тримати в глибокому психологічному напруженні цивільне населення".

Теги:
#Київ #Росія #Ракетна атака