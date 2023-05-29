Незламні українці: як у Києві люди ховаються у метро від російських ракет (фоторепортаж)

На станціях київського метрополітену від російських обстрілів ховаються тисячі людей.

В понеділок, 29 травня, по всій Україні знов пролунала масштабна повітряна тривога. Вночі ворог атакував столицю та інші регіони України дронами та ракетами. Вдень ворожі атаки продовжилися. Близько 11:00 години у Києві пролунала серія потужних вибухів.

Як пізніше повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, росіяни били по Києву "Іскандерами", ракети летіли балістичною траєкторією з півночі.

Попередньо, усі повітряні цілі біля Києва збили ППО, влучань і критичних руйнувань немає. Падіння уламків зафіксовано Оболонському, Деснянському та Дніпровському районах.

У Києві під час повітряної тривоги люди ховаються від ракетних ударів у метро. В такі години на станціях міської підземки укриваються тисячі киян. Громадяни перебувають з маленькими дітьми та домашніми улюбленцями. В метро спускаються люди різного віку, але всі спокійні і зібрані. Здебільшого всі переглядають телефони та відпочивають.

Як кияни чекають відбою тривоги у столичній підземці, бачив кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов.

Люди ховалися від ракетних ударів у метро

Дехто навіть встиг відпочити

Кияни чекають на відбій повітряної тривоги

Діти та домашні улюбленці теж у безпеці

Деякі влаштувалися прямо на підлозі

Молодь слухає музику та переглядає гаджети

Більшість громадян займаються своїми справами

Кохання все переможе

Нагадаємо, повітряна атака на Київ вдень 29 травня стала 16-ю з початку місяця. Як припускають у КМВА, атаки мають на меті виснажити ресурси української протиповітряної оборони, а також "тримати в глибокому психологічному напруженні цивільне населення".