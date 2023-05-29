Несокрушимые украинцы: как в Киеве люди прячутся в метро от российских ракет (фоторепортаж)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 1004
На станциях киевского метрополитена от российских обстрелов укрываются тысячи человек.
В понедельник, 29 мая, по всей Украине снова прозвучала масштабная воздушная тревога. Ночью враг атаковал столицу и другие регионы Украины дронами и ракетами. Днем вражеские атаки продолжились. Около 11:00 в Киеве прозвучала серия мощных взрывов.
Как позже сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, россияне били по Киеву "Искандерами", ракеты летели баллистической траекторией с севера.
Предварительно все воздушные цели возле Киева сбили ПВО, попаданий и критических разрушений нет. Падение обломков зафиксировано в Оболонском, Деснянском и Днепровском районах.
В Киеве во время воздушной тревоги люди прячутся от ракетных ударов в метро. В такие часы на станциях городской подземки укрываются тысячи киевлян. Граждане находятся с маленькими детьми и домашними питомцами. В метро спускаются люди всех возрастов, но все спокойные и собранные. В основном все просматривают телефоны и отдыхают.
Как киевляне ждут отбоя тревоги в столичной подземке, видел корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.
Напомним, воздушная атака на Киев днем 29 мая стала 16-й с начала месяца. Как предполагают в КМВА, цель атаки истощить ресурсы украинской противовоздушной обороны, а также "держать в глубоком психологическом напряжении гражданское население".