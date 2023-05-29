Несокрушимые украинцы: как в Киеве люди прячутся в метро от российских ракет (фоторепортаж)

На станциях киевского метрополитена от российских обстрелов укрываются тысячи человек.

В понедельник, 29 мая, по всей Украине снова прозвучала масштабная воздушная тревога. Ночью враг атаковал столицу и другие регионы Украины дронами и ракетами. Днем вражеские атаки продолжились. Около 11:00 в Киеве прозвучала серия мощных взрывов.

Как позже сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, россияне били по Киеву "Искандерами", ракеты летели баллистической траекторией с севера.

Предварительно все воздушные цели возле Киева сбили ПВО, попаданий и критических разрушений нет. Падение обломков зафиксировано в Оболонском, Деснянском и Днепровском районах.

В Киеве во время воздушной тревоги люди прячутся от ракетных ударов в метро. В такие часы на станциях городской подземки укрываются тысячи киевлян. Граждане находятся с маленькими детьми и домашними питомцами. В метро спускаются люди всех возрастов, но все спокойные и собранные. В основном все просматривают телефоны и отдыхают.

Как киевляне ждут отбоя тревоги в столичной подземке, видел корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.

Люди укрываются от ракетных ударов в метро

Некоторые даже успели отдохнуть

Киевляне ждут отбоя воздушной тревоги

Дети и домашние питомцы тоже в безопасности

Некоторые устроились прямо на полу

Молодежь слушает музыку и просматривает гаджеты

Большинство граждан занимаются своими делами

Любовь все победит

Напомним, воздушная атака на Киев днем 29 мая стала 16-й с начала месяца. Как предполагают в КМВА, цель атаки истощить ресурсы украинской противовоздушной обороны, а также "держать в глубоком психологическом напряжении гражданское население".