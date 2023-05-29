Атака на Киев: в ВСУ предварительно назвали тип российских ракет

Были применены ракеты, летящие по баллистической траектории

Российские оккупанты в очередной раз совершили ракетную атаку по столице Украины. По предварительной информации, во время обстрела захватчики использовали ракеты "Искандер-М".

Об сегодня в эфире телемарафона сообщил спикер Командования Воздушных сил Юрий Игнат.

"Все заметили, что между объявлением тревоги и началом атаки был небольшой отрезок времени. Это свидетельствует о том, что были применены ракеты, летящие по баллистической траектории. То есть прилетают довольно быстро. Предварительно это были "Искандеры", — сказал он.

По словам Игната, ракеты летели по баллистической траектории с севера.

Также спикер подчеркнул, что детальная информация о том, какое вооружение было применено, будет обнародовано позже.

"Они разных модификаций. "Искандер-М" — это баллистическая ракета, а есть "Искандер-К" — это крылатая ракета. Какой вид вооружения был применен — дадим позже, когда будут подведены итоги боевой работы. Есть вероятность применения также ракет С-300 и С-400 с баллистической траекторией", — подчеркнул Игнат.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 29 мая российские оккупанты совершили ракетную атаку по украинским городам. Взрывы прогремели в Киевской, Львовской и Хмельницкой областях. В последней были прилеты по нескольким объектам, одним из которых оказался военным.