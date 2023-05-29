Взрывы в Киеве, а также во Львовской и Хмельницкой областях, работает ПВО
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Враг снова атакует мирные города с воздуха
В Киеве прогремели взрывы ночью 29 мая на фоне масштабной воздушной тревоги. В столице и области работает ПВО.
Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа" со ссылкой на Telegram-канал мэра столицы Виталия Кличко.
"Взрыв в Голосеевском районе столицы. Все службы следуют на место. Подробности — со временем. Будьте в укрытиях! Еще взрывы в городе. Не оставляйте укрытий", — пишет он.
"На подступах к Киеву и области работает ПВО", — отмечают в Киевской городской военной администрации.
Жители также предупредили, что в области опасность применения враждебных БПЛА. Граждан призывают находиться в укрытиях отбоя воздушной тревоги.
В КМВА заявили о работе ПВО в Киеве.
Кроме того, ПВО работает в Винницкой, Одесской и ряде других областей.
"Силы обороны в области отрабатывают воздушные цели. Оставайтесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Все службы работают", — отметил руководитель Винницкой ОВ Сергей Борзов.
"Идет боевая работа. Напоминаем, что всем необходимо быть в укрытиях, не снимать и не выкладывать в сеть работу ПВО. Даже последствия боевой работы в воздухе могут наносить ущерб обломкам", — отмечают в ОК " Юг".
Также спикер Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил о боевой работе ПВО на территории области.
Напомним, что сразу после полуночи в понедельник, 29 мая, в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. Мониторинговые группы отмечают угрозу атаки ударными дронами, а также о взлете на территории России самолетов — носителей ракет.