Российские ракеты попали в военный объект на Хмельнитчине: власти сделали загадочное заявление

Информация о пострадавших устанавливается

В ходе ночной ракетной массированной атаки по Украине, которую в очередной раз совершили российские оккупанты, был зафиксирован прилет на Хмельнитчине.

Об этом сегодня, 29 мая, сообщают в Telegram-канале Хмельницкой областной военной администрации.

Звуки взрывов прозвучали на территории области примерно в 3:40. Отмечается, что захватчики ударили по нескольким объектам, одним из которых оказался военным.

"На данный момент продолжаются работы по локализации пожаров на складах горюче-смазочных материалов и хранения боевых материальных ценностей. Выведено из строя 5 летательных аппаратов. Начаты восстановительные работы взлетно-посадочной полосы", — говорится в сообщении.

При этом в администрации области не уточняют, о каких конкретно летательных аппаратах идет речь. То есть, это могут быть как беспилотники разного типа, так и вражеские самолеты или вертолеты.

По информации Хмельницкой ОВА, данные о пострадавших на данный момент устанавливаются.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 29 мая взрывы раздались в Киевской, Хмельницкой и Одесской областях. В последней обломки сбитого вражеского дрона упали на территории портовой инфраструктуры.