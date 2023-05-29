Ночная атака на Одесщину: россияне атаковали местный порт, что известно

В небе над Югом Украины в ночь на 29 мая были сбиты четыре вражеских "шахеда"

В ночь на 29 мая россия снова атаковала Украину ракетами: взрывы раздавались в Киеве, Львовской и Хмельницкой областях. Также под удар попала Одесщина, где воздушная тревога продолжалась около четырех часов, оккупанты обстреливали область "шахедами".

Об этом рассказал глава общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в своем Telegram-канале.

Вражеские дроны сбивали силы ПВО, однако обломки одного из них упали на территории портовой инфраструктуры.

"В результате попадания в портовую инфраструктуру Одессы вспыхнул пожар. Он оперативно ликвидирован. Информация о масштабе разрушений уточняется", — добавил подробностей Братчук.

Как сообщил полковник Оперативного командования "Юг" ВСУ Владислав Назаров, в небе над Одесщиной был уничтожен один вражеский беспилотник, а над Николаевской областью — три дрона типа Shahed-131/136.

Напомним, минувшей ночью ПВО работала также в Киевской, Винницкой, Хмельницкой, Львовской областях.

Ранее Телеграф рассказывал о последствиях масштабной комбинированной российской атаки на Киев в ночь на 29 мая. Всего силами и средствами нашей ПВО было обнаружено и уничтожено более 40 воздушных целей, ударов по Киеву не допущено.