В Киеве слышны взрывы: КГВА сделала заявление (обновляется)

В Киеве днем 29 мая прогремели мощные взрывы, власти говорят о работе ПВО

Днем 29 мая в Киеве прогремела серия мощных взрывов. Звуки раздались после того, как в столице была объявлена воздушная тревога.

Как сообщили в КГВА, в небе над городом работает ПВО.

"Телеграф" собрал последние новости о ракетной атаке россиян на Киев:

11:38 — Обломки ракеты на Оболони повлекли за собой пожар. Спасательно-пожарные службы гасят обломки ракеты, горящие на проезжей части дороги в Оболонском районе. Есть ли пострадавшие среди водителей, пока не уточняются.

11:33 — В Оболонском районе столицы обломки ракеты упали на дорогу. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что обломки упали на проезжую часть. Все службы направляются на место.

"В Киеве работает ПВО, оставайтесь в укрытиях", — обратились местные власти к гражданам.

Также информацию подтвердил и мер города Виталий Кличко.

"Взрывы в городе! В центральных районах. Оставайтесь в укрытиях!" — написал он.

Позже Кличко добавил, что экстренные службы выехали по вызову вблизи центра столицы.

"Атака на Киев продолжается. Не покидайте укрытий!" — отметил мер.

Как сообщают корреспонденты "Телеграфа", первые звуки взрывов были слышны около 11:14, после чего прогремели новые. Их хорошо было слышно в разных районах столицы.

По данным Телеграм-каналов, в столице в общей сложности прогремело не менее 12 взрывов. По их же информации, в небе над столицей виднеются следы работы ПВО.

Журналист Андрей Цаплиенко в своем Телеграм-канале написал, что по Киеву, предварительно, ведут огонь баллистическими снарядами, такими как "Искандер" и С-300.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 29 мая Киев также подвергся массированной атаке со стороны оккупантов. В городе были разрушения из-за падения осколков.