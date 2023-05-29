Воздушная тревога в Киеве и некоторых областях, в столице слышны взрывы: что известно (обновляется)

Есть предупреждение о ракетной опасности

В Киеве и в нескольких других областях Украины после 11 утра объявили воздушную тревогу. После атаки ракетами и беспилотниками ночью это уже второй раз за понедельник, 29 мая, когда столицу "тревожит".

Об этом свидетельствуют данные официальной карты тревог.

11:41 Оперативная ситуация меняется ежеминутно — теперь "тревожится" почти вся Украина за исключением южных областей.

Тепер "покраснели" и западные области

11:38 Воздушная тревога "ползет" на запад страны – сирены воют в еще нескольких областях.

Обновленная карта тревог

11:37 Кличко информирует, что в Оболонском районе Киева обломки ракеты упали на дорогу. Экстренные службы уже отправились на место.

Также в столице немало жителей спускаются в метро — там довольно людно.

11:33 Над Черниговом зафиксировали пролет ракеты. Некоторые паблики уже сообщают о работе ПВО.

11:31 Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что экстренные службы уже выехали на вызов в центральный район столицы. Также он добавил, что атака на город продолжается.

11:28 Обновленная карта воздушных тревог — "красных" регионов в Украине стало еще больше. Находитесь в безопасных местах!

Карта тревог по состоянию на 11:28

11:26 За последние несколько минут горожане насчитали в Киеве минимум 12 взрывов. Часть из них – работа сил ПВО. По данным журналиста Андрея Цаплиенко, столицу могут атаковать сразу несколькими видами ракет — баллистическими, "Искандерами" и С-300.

11:24 В Киеве продолжают слышны звуки взрывов. Корреспонденты "Телеграфа" утверждают, что громко сразу в нескольких районах столицы.

11:15 Число "красных регионов", в которых объявили тревогу, резко увеличилось. Сообщается также о взрыве в Киеве.

Обновленная карта тревог

Как сообщили в Киевской городской военной администрации, в столице работают средства ПВО.

Первоначально тревога была объявлена в трех областях Украины. Киев и Луганщина остаются в состоянии "воздушной тревоги" уже достаточно долгое время.

Карта воздушных тревог 29.05.2023

Напомним, что ночью над столицей сбили около 40 воздушных целей. Глава Нацполиции Киевской области Андрей Небитов рассказал о последствиях атаки на столицу и область. По его данным, обошлось без жертв, однако инфраструктура все равно пострадала.

Также под российские обстрелы ночью попали Львовщина и Хмельнитчина. К слову, в Хмельницкой области были повреждены не только гражданские объекты, но и один военный.