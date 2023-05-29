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Воздушная тревога в Киеве и некоторых областях, в столице слышны взрывы: что известно (обновляется)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Звуки сирен звучат в столице и нескольких других областях Новость обновлена 29 мая 2023, 11:42
Звуки сирен звучат в столице и нескольких других областях

Есть предупреждение о ракетной опасности

В Киеве и в нескольких других областях Украины после 11 утра объявили воздушную тревогу. После атаки ракетами и беспилотниками ночью это уже второй раз за понедельник, 29 мая, когда столицу "тревожит".

Об этом свидетельствуют данные официальной карты тревог.

11:41 Оперативная ситуация меняется ежеминутно — теперь "тревожится" почти вся Украина за исключением южных областей.

Тепер "покраснели" и западные области

11:38 Воздушная тревога "ползет" на запад страны – сирены воют в еще нескольких областях.

Обновленная карта тревог

11:37 Кличко информирует, что в Оболонском районе Киева обломки ракеты упали на дорогу. Экстренные службы уже отправились на место.

Также в столице немало жителей спускаются в метро — там довольно людно.

11:33 Над Черниговом зафиксировали пролет ракеты. Некоторые паблики уже сообщают о работе ПВО.

11:31 Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что экстренные службы уже выехали на вызов в центральный район столицы. Также он добавил, что атака на город продолжается.

11:28 Обновленная карта воздушных тревог — "красных" регионов в Украине стало еще больше. Находитесь в безопасных местах!

Карта воздушных тревог в Украине на 11:28 29 мая
Карта тревог по состоянию на 11:28

11:26 За последние несколько минут горожане насчитали в Киеве минимум 12 взрывов. Часть из них – работа сил ПВО. По данным журналиста Андрея Цаплиенко, столицу могут атаковать сразу несколькими видами ракет — баллистическими, "Искандерами" и С-300.

11:24 В Киеве продолжают слышны звуки взрывов. Корреспонденты "Телеграфа" утверждают, что громко сразу в нескольких районах столицы.

11:15 Число "красных регионов", в которых объявили тревогу, резко увеличилось. Сообщается также о взрыве в Киеве.

Обновленная карта тревог

Как сообщили в Киевской городской военной администрации, в столице работают средства ПВО.

Первоначально тревога была объявлена в трех областях Украины. Киев и Луганщина остаются в состоянии "воздушной тревоги" уже достаточно долгое время.

Карта воздушных тревог 29.05.2023
Карта воздушных тревог 29.05.2023

Напомним, что ночью над столицей сбили около 40 воздушных целей. Глава Нацполиции Киевской области Андрей Небитов рассказал о последствиях атаки на столицу и область. По его данным, обошлось без жертв, однако инфраструктура все равно пострадала.

Также под российские обстрелы ночью попали Львовщина и Хмельнитчина. К слову, в Хмельницкой области были повреждены не только гражданские объекты, но и один военный.

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#Украина #Киев #Взрывы #Воздушная тревога