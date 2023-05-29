Вспыхнул пожар: стали известны последствия ракетного удара по Львовщине (видео)

Появились детали ночного удара по Львовской области

В небе над Львовской областью удалось сбить вражескую ракету, которую оккупанты выпустили во время массированного обстрела минувшей ночью.

Об этом сообщил глава региона Максим Козицкий.

По его информации, ракету сбили над Золочевским районом.

"Обломки упали на деревянное хозяйственное здание, здание сгорело. Сгорел также трактор, который был рядом. Пострадавших, к счастью, нет. На месте падения обломков возникла воронка", — сказал он.

Глава Львовской ВГА добавил, что в других районах Львовской области эта ночь была спокойной.

Также он выразил слова благодарности силам ПВО Украины, которые в очередной раз отвлекли большую беду от Львовской области.

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