Киев под ударом: ПВО сбивала ночью дроны врага, несколько обломков упали на город (видео)
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К местам пожаров отправлены экстренные службы
На фоне массированной атаки дронами на Киев обломки сбитых противовоздушной обороной вражеских целей упали на ряд локаций, и в результате произошел пожар, есть разрушение.
Падение обломков зафиксировано в Голосеевском, Подольском и Святошинском районах Киева, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
На места происшествия отправлены экстренные службы.
В Подольском районе, по предварительной информации, в результате падения обломков произошло возгорание частного дома.
"На всех местах вызовов, куда поехали столичные медики, пострадавшие предварительно не обнаружены", — подчеркнул он.
Кличко добавил, что в Святошинском районе, где обломки упали на отселенное здание, спасатели ликвидируют пожар.
"Вызов служб с сообщением о взрыве в Шевченковский район… Предварительно известно о задымлении ", — пишет мэр.
В Киевской городской военной администрации уточнили, что в Голосеевском районе в результате падения обломков в одном из дворов пострадавших нет, хотя ранее сообщалось об одном потерпевшем.
Также в КМВА показали видео последствия падения обломков в Подольском районе столицы.
"Святошинский район. Предварительно зафиксировано падение обломков. По информации сейчас — без пострадавших и серьезных разрушений", — пишут в КМВА.
В 04:59 в столице прозвучал отбой воздушной тревоги.
Напомним, что сразу после полуночи в понедельник, 29 мая, в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. Причиной стала угроза атаки ударными дронами, а также о взлете на территории России самолетов — носителей ракет.