Над Киевом уничтожено более 40 воздушных целей: первые итоги ночной атаки врага

Нападение на столицу было комбинированным — по разным направлениям, дронами и ракетами.

Очередная бессонная ночь в Киеве и завершилась почти в пять часов утра отменой воздушной тревоги.

Об отбое заявил городской голова Виталий Кличко.

"Еще одна сложная ночь для столицы. Но благодаря профессиональности наших защитников в результате воздушной атаки варваров в Киеве не произошло поражений и разрушений инфраструктурных и других объектов, многоквартирных жилых домов. Нет пострадавших и погибших", — написал он.

В свою очередь начальник КМВА Сергей Попко отметил, что минувшей ночью произошла уже 15-я воздушная атака с начала мая на столицу.

"Рашисты-террористы всеми силами пытаются осуществить поражение ключевых для себя целей и одновременно истощить ресурсы нашей ПВО. Также этими постоянными нападениями противник стремится держать в глубоком психологическом напряжении гражданское население ", — считает чиновник.

Также Попко отметил, что для ночной атаки враг задействовал баражирующие боеприпасы "Шахед". Практически одновременно с атакой БпЛА, из района Каспия вражеские ТУ-95МС совершили пуски крылатых ракет, вероятно Х-101/555. Так что атака на столицу была комбинированной, по разным направлениям.

Всего силами и средствами нашей ПВО было обнаружено и уничтожено более 40 воздушных целей, ударов по Киеву не допущено.

В результате падения обломков в Подольском р-не пробило крышу жилого дома, без жертв. Информация о пострадавших пока не поступала. Данные оперативного сведения обновляются и уточняются.

Напомним, что минувшей ночью воздушная тревога объявлялась в ряде областей Украины, а о взрывах и работе ПВО сообщалось во многих городах.