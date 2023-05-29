Атака на Київ: у ЗСУ попередньо назвали тип російських ракет

Були застосовані ракети, що летять по балістичній траєкторії

Російські окупанти в черговий раз здійснили ракетну атаку по столиці України. За попередньою інформацією, під час обстрілу загарбники використали ракети "Іскандер-М".

Про це сьогодні в ефірі телемарафону повідомив речник Командування Повітряних сил Юрій Гнат.

"Всі помітили, що між оголошенням тривоги та початком атаки був невеликий відрізок часу. Це свідчить про те, що були застосовані ракети, що летять по балістичній траєкторії. Тобто прилітають досить швидко. Попередньо це були "Іскандери", — сказав він.

За словами Ігната, ракети летіли балістичною траєкторією з півночі.

Також спікер наголосив, що детальну інформацію про те, яке озброєння було застосовано, буде оприлюднено пізніше.

"Вони різних модифікацій. "Іскандер-М" — це балістична ракета, а є "Іскандер-К" — це крилата ракета. Який вид озброєння був застосований — дамо пізніше, коли будуть підбиті підсумки бойової роботи. 300 та С-400 з балістичною траєкторією", — підкреслив Ігнат.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 29 травня російські окупанти здійснили ракетну атаку по українських містах. Вибухи пролунали у Київській, Львівській та Хмельницькій областях. В останній були прильоти з кількох об’єктів, одним з яких виявився військовим.