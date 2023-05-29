Вибухи в Києві, на Львівщині та у Хмельницькій області, працює ППО

Ворог знову атакує мирні міста з повітря

У Києві пролунали вибухи вночі 29 травня на тлі масштабної повітряної тривоги. У столиці та області працює ППО.

Про це повідомляє кореспондент "Телеграфа" з посиланням на Telegram-канал мера столиці Віталія Кличка.

"Вибух в Голосіївському районі столиці. Всі служби прямують на місце. Подробиці — згодом. Будьте в укриттях! Іще вибухи в місті. Не залишайте укриттів", — пише він.

"На підступах до Києва та в області працює ППО", — зазначають у Київській міській військовій адміністрації.

В ОВА жителів також попередили, що в області небезпека застосування ворожих БпЛА. Громадян закликають перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

У КМВА заявили про роботу ППО в Києві.

Крім того, ППО працює у Вінницькій, Одеській та низці інших областей.

"Сили оборони в області відпрацьовують повітряні цілі. Залишайтесь в укриттях до кінця повітряної тривоги. Всі служби працюють", — зазначив керівник Вінницької ОВА Сергій Борзов.

"Іде бойова робота. Нагадуємо, що всім необхідно бути в укриттях, не знімати і не викладати в мережу роботу ППО. Навіть наслідки бойової роботи в повітрі можуть завдавати шкоди уламками", — зазначають в ОК "Південь".

Також, спікер Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив про бойову роботу ППО на території області.

Нагадаємо, що відразу після опівночі у понеділок, 29 травня, у низці областей України оголосили повітряну тривогу. Моніторингові групи зазначають про загрозу атаки ударними дронами, а також про злет на території рф літаків — носіїв ракет.