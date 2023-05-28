"Желаю тебе неба без ракет": поздравление девочки ко Дню Киева стало хитом сети (видео)

Пользователи сети не смогли скрыть восхищение

В Киеве ежегодно в последнее воскресенье мая отмечается День города, и хоть в этот раз никаких массовых мероприятий не было, но сопутствующая атмосфера никуда не делась.

Так пользователей сети восхитило обращение маленькой девочки, которая записала Киеву свое поздравление. Соответствующий ролик был обнародован пользовательницей соцсети TikTok dasha_arkhipovaaa.

"Алё, это Киев? Желаю тебе неба без ракет, улиц без громких сирен. Расти и цвети. Мой родной, с днем рождения!". — сказала юная украинка.

Это обращение не могло остаться без внимания других пользователей сети, которые не смогли скрыть восхищения.

После публикации видеозапись набрала более 26,6 тысячи лайков, а 2,4 тысячи пользователей сделали репост сообщения.

Как сообщалось ранее, в ночь на 28 мая Киев подвергся одной из самых массовых ударов беспилотниками с начала вторжения. Согласно отчету ВСУ всего по Украине было запущено 54 дрона, из которых 52 были сбиты средствами ПВО. Предварительно известно, что около 40 из них направлялись в сторону украинской столицы.