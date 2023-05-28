Взрывы в Киеве: обломки БПЛА упали на крышу дома (фото)

Во время воздушной атаки врага в ночь на воскресенье, 28 мая, в Киеве прозвучала серия взрывов.

Об этом сообщаю корреспондент "Телеграфа".

Наши военные сбивают вражеские воздушные цели.

"Работает ПВО! Сохраняйте спокойствие! До отбоя воздушной тревоги находитесь в укрытиях!" – сообщают в Киевской городской военной администрации.

Так, в столице ночью были слышны взрывы, а также звуки, характерные для ударных дронов типа "Шахед".

О слышавших в столице взрывах сообщил также мэр Виталий Кличко.

"Взрывы в Киеве. Информация уточняется. Подробности — впоследствии", — написал он в своем Telegram.

"В Печерском районе пожар на крыше 9-ти этажного дома в результате падения обломков БПЛА. Все службы направляются на место", — добавил он.

Напомним, что в ночь на воскресенье, 28 мая, в ряде областей Украины объявлена воздушная тревога. Также сообщают о работе противовоздушной обороны (ПВО).