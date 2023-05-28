"Бажаю тобі неба без ракет": привітання дівчинки до Дня Києва стало хітом мережі (відео)

Користувачі мережі не змогли приховати захоплення

У Києві щорічно в останню неділю травня відзначається День міста, і хоч цього разу жодних масових заходів не було, але супутня атмосфера нікуди не поділася.

Так користувачів мережі захопило звернення маленької дівчинки, яка записала Києву своє вітання. Відповідний ролик був оприлюднений користувачем соцмережі TikTok dasha_arkhipovaaa.

"Альо, це Київ? Бажаю тобі неба без ракет, вулиць без гучних сирен. Рости та квіти. Мій рідний, з днем народження!". — сказала юна українка.

Це звернення не могло залишитися поза увагою інших користувачів мережі, які не змогли приховати захоплення.

Після публікації відеозапис набрав понад 26,6 тисячі лайків, а 2,4 тисячі користувачів зробили репост повідомлення.

Як повідомлялося раніше, у ніч на 28 травня Київ зазнав одного з наймасовіших ударів безпілотниками з початку вторгнення. Згідно зі звітом ВСУ всього по Україні було запущено 54 дрони, з яких 52 були збиті засобами ППО. Попередньо відомо, що близько 40 із них прямували у бік української столиці.