Кличко попросив киян перевіряти укриття, а відома волонтерка запустила флешмоб

Сховища почнуть перевіряти після трагічної загибелі трьох людей у Києві

Після нічної атаки на Київ 1 червня через закрите бомбосховище загинули троє людей, з яких двоє дітей. Ця ситуація обурила громадськість, а місцева влада столиці звернулася за допомогою у перевірці укриттів до мешканців Києва.

Про це у своїх Telegram-каналах повідомили мер столиці Віталій Кличко та голова КМВА Сергій Попко. Також відомо, що 2 червня буде скликано Раду оборони міста, щоб обговорити проблему з укриттями.

За словами Кличка, півтора місяці тому Департамент муніципальної безпеки КМДА уклав Меморандум про співпрацю з контролю за роботою укриттів із групою громадського моніторингу "Озон". Фахівці цієї групи мають вивчати стан укриттів по місту та надавати департаменту адреси укриттів, на які скаржаться мешканці.

Мер столиці зазначив, що вже проведено низку інспекцій та закликав киян приєднатися до перевірки сховищ. Щоб приєднатись, потрібно звернутися на офіційну електронну пошту Департаменту муніципальної безпеки – [email protected].

Голова КМВА Сергій Попко зазначив, що 2 червня буде проведено нараду Ради безпеки міста щодо доступу до укриттів.

"Ініціюємо скликання у п’ятницю, 2 червня, Ради оборони міста. За участю керівників фракцій Київради та представників громадськості. Головна тема зборів – обговорення стану та використання споруд цивільного захисту у Києві", — написав він.

Також кохана загиблого командира "Вовків Да Вінчі" Дмитра Коцюбайло Аліна Михайлова закликала жителів Києва приєднатися до флешмобу "#Відкрий_укриття". Вона написала великий гнівний пост про те, що через закрите сховище загинули цивільні люди, які хотіли врятувати своє життя в момент обстрілу. Михайлова просить киян самостійно перевіряти укриття, а якщо доступ до них закритий, потрібно повідомляти про це в соцмережах, щоб надати максимального розголосу трагедії.

"Прогуляйтеся вашим районом. Знайдіть найближчі укриття. Перевірте, чи відкриті вони взагалі. Перевірте їх стан: наскільки вони забезпечені всім потрібним, чи є там якесь обладнання, де сісти, є вогнегасник і т.д. Коли бачите закрите укриття, або непридатне до використання, або вас туди не пускають тощо – фоткайте/знімайте на відео, пишіть район та адресу. Викладайте у ФБ, Інсту чи Твіттер", — написала Аліна Михайлова.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що українці обурені трагедією через закрите бомбосховище. На їхню думку, за смерть українців, які загинули в ніч проти 1 червня, мають відповідати не лише росіяни, а й українські чиновники, які не стежать, щоб громадяни завжди мали доступ до укриттів.