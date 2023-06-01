Кличко попросил киевлян проверять укрытия, а известная волонтерка запустила флешмоб

Убежища начнут проверять после трагической гибели троих людей в Киеве

После ночной атаки на Киев 1 июня из-за закрытого бомбоубежища погибли три человека, из которых двое детей. Эта ситуация возмутила общественность, а местные власти столицы обратились за помощью в проверке укрытий к жителям Киева.

Об этом в своих Telegram-каналах сообщили мэр столицы Виталий Кличко и глава КГВА Сергей Попко. Также известно, что 2 июня будет созван Совет обороны города, чтобы обсудить проблему с укрытиями.

По словам Кличко, полтора месяца назад Департамент муниципальной безопасности КГГА заключил Меморандум о сотрудничестве по контролю за работой укрытий с группой общественного мониторинга "Озон". Специалисты этой группы должны изучать состояние укрытий по городу и предоставлять департаменту адреса укрытий, на которые жалуются жители.

Мэр столицы отметил, что уже проведен ряд инспекций и призвал киевлян присоединиться к проверке убежищ. Чтобы присоединиться, нужно обратиться на официальную электронную почту Департамента муниципальной безопасности – [email protected].

Глава КГВА Сергей Попко отметил, что 2 июня будет проведено совещание Совета безопасности города по вопросу доступа к укрытиям.

"Инициируем созыв в пятницу, 2 июня, Совета обороны города. С участием руководителей фракций Киевсовета и представителей общественности. Главная тема собрания – обсуждение состояния и использования сооружений гражданской защиты в Киеве", — написал он.

Также возлюбленная погибшего командира "Волков Да Винчи" Дмитрия Коцюбайло Алина Михайлова призвала жителей Киева присоединиться к флешмобу "#Открой_укрытие". Она написала большой гневный пост о том, что из-за закрытого убежища погибли гражданские люди, которые хотели спасти свои жизни в момент обстрела. Михайлова просит киевлян самостоятельно проверять убежища, а в случае, если доступ к ним закрыт, нужно сообщать об этом в соцсетях, чтобы придать максимальную огласку трагедии.

"Прогуляйтесь по вашему району. Найдите ближайшие укрытия. Проверьте, открыты ли они вообще. Проверьте их состояние: насколько они обеспечены всем нужным, есть ли там какое-то оборудование, где присесть, есть огнетушитель и т.д. Когда видите закрытое укрытие, или непригодное к использованию, или вас туда не пускают и т.д. – фоткайте/снимайте на видео, пишите район и адрес. Выкладывайте в ФБ, Инсту или Твиттер", — написала Алина Михайлова.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что украинцы возмущены трагедией из-за закрытого бомбоубежища. По их мнению, за смерть украинцев, которые погибли в ночь на 1 июня, должны отвечать не только россияне, а и украинские чиновники, которые не следят, чтобы у граждан всегда был доступ к укрытиям.