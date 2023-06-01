Гибель людей у закрытого укрытия в Киеве: Кличко обратился в ОП

Люди долго стучали в поликлинику, чтобы попасть в укрытие, но им не открыли

Мэр Киева Виталий Кличко обратился в Офис президента с предложением об отстранении от исполнения обязанностей главы Деснянского района Дмитрия Ратникова на время следствия по поводу того, было ли открыто ночью укрытие в поликлинике, возле которой погибли три человека.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Отстранен должен быть и руководитель медучреждения, которого назначала Деснянская райадминистрация", — пишет Кличко.

Он добавил, что также дал поручение главам районов столицы немедленно проверить все укрытия, за работу которых отвечают главы РГА города.

Напомним, в Киеве в ночь на 1 июня во время очередной ракетной атаки погибли трое местных жителей, включая ребенка. Они прибежали в убежище, расположенное в поликлинике №3 в Деснянском районе, но им никто не открыл, вскоре там произошло падение обломков, которое унесло жизни 33-летняя женщины и 34-мамы с 11-летней дочерью.

Как рассказал муж одной из погибших женщин, возле поликлиники были женщины с детьми, которые долго стучали, чтобы попасть в укрытие, но их не пустили. По словам местных жителей, такое происходит уже не впервые.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, есть ли в Киеве сейчас доступные укрытия, где люди могли бы спрятаться во время ракетных атак и ударов беспилотниками.