Люди погибли, потому что укрытие было закрыто: все главное о трагедии в Киеве

В результате падения обломков в Киеве у укрытия погибли 33-летняя женщина и 34-мама с 11-летней дочерью

В Киеве этой ночью во время очередной ракетной атаки погибли трое местных жителей, включая ребенка. Они прибежали в убежище, что находится в поликлинике №3 в Деснянском районе, но им никто не открыл, и в тот момент произошел "прилет".

Супруг погибшей этой ночью женщины рассказал "Суспільному", что во время воздушной тревоги люди на протяжении долгого времени стучали в двери укрытия, но так и не смогли в него попасть, что в свою очередь привело к большой трагедии.

"Была тревога, люди бежали в укрытие. Укрытие просто не открыли и все. Люди стучали, очень долго стучали. И никто. Были там женщины, дети, и никто не открыл… В тот момент прилетело", — рассказал он.

При этом местные жители говорят, что уже не впервые не могут попасть в укрытие в поликлинике в Деснянском районе.

"Мы ходили жаловались, звонили в службы, все говорили, что все нормально. Даже аварийные выходы были закрыты", — отметила одна из местных жительниц.

Еще одна киевлянка вспомнила, как заведующая больницей сказала ей, что данное помещение не является укрытием.

Реакция мэра Киева Виталий Кличко

В своем Telegram-канале городской глава сообщил, что в поликлинику в Деснянском районе выехали специалисты департамента муниципальной безопасности. Они будут разбираться в вопросе, почему не было доступа к укрытию в поликлинике.

"Ответственность за работу укрытия несет руководитель медучреждения и глава районной, который должен контролировать работу укрытий, которые находятся на карте города и должны работать", — отметил Кличко.

По его словам, все решения по действиям ответственных лиц будут приняты сегодня и безотлагательно.

Также Виталий Кличко добавил, что все мероприятия в районах Киева, которые были запланированы ко Дню защиты детей 1 июня, отменены.

Реакция Деснянской районной государственной администрации

Глава Деснянской районной государственной администрации Дмитрий Ратников на своей странице в Facebook пишет, что в ночь на 1 июня в считанные минуты после объявления сигнала воздушной тревоги произошел баллистический обстрел.

"По сообщению директора поликлиники №3, работником ночной смены был открыт центральный вход. Часть жителей оказались в укрытии, часть – нет. 3 человека у укрытия погибли. Выясняются все детали инцидента", — говорит он.

После случившейся трагедии с руководством поликлиники и специалистами департамента муниципальной безопасности КГГА проводится работа. Ратников подчеркнул, что по всем ответственнім лицам будут приняты жесткие меры.

Реакция главы Киевской городской военной администрации

Глава КМВА Сергей Попко заявил, что сейчас проводятся следственные действия и скрывать информацию гарантированно никто не будет.

Комментарий Полиции Киева

Правоохранители сообщают, что в результате ночного обстрела медучреждения в Киеве погибли 33-летняя женщина и 34-мама с 11-летней дочерью. Еще одиннадцать граждан получили ранения различной степени тяжести.

Отмечается, что Полиция Киева уже начала по данному факту уголовное производство по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины – Служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко на своей странице в Facebook подчеркнул, что закрытые бомбоубежища во время войны – это не просто безразличие. Это грех.

"В рамках расследования найдем и привлечем к ответственности всех виновных. Кроме того, ГСЧС Украины совместно с Национальной полицией будет регулярно проводить проверки доступности и состояния бомбоубежищ во всех населенных пунктах страны. Укрытия должны быть круглосуточно открытыми. Это вопрос жизни людей. Без преувеличения", — написал он.

В то же время корреспондент NV, находившийся на месте происшествия, сообщил, что охранник, работающий в поликлинике Деснянского района, был задержан. К тому же, местные жители рассказали, что такой случай был далеко не впервые

"За последний месяц охранник укрытия распивал алкоголь на рабочем месте и не открывал дверь. Люди пытались до него достучаться в течение 15-20 минут", — рассказали люди.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Киевской городской военной администрации уточнили количество жертв и пострадавших в результате ночного ракетного удара по Киеву.