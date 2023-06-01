Загибель людей біля закритого укриття у Києві: Кличко звернувся до ОП

Люди довго стукали до поліклініки, щоб потрапити до укриття, але їм не відкрили

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до Офісу президента з пропозицією про усунення від виконання обов’язків голови Деснянського району Дмитра Ратнікова на час слідства з приводу того, чи було відкрито вночі укриття в поліклініці, біля якої загинули троє людей.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Відсторонено має бути і керівника медустанови, яку призначала Деснянська райадміністрація", — пише Кличко.

Він додав, що також дав доручення главам районів столиці негайно перевірити усі укриття, за роботу яких відповідають голови РДА міста.

Нагадаємо, у Києві в ніч проти 1 червня під час чергової ракетної атаки загинули троє місцевих жителів, включаючи дитину. Вони прибігли до укриття, розташованого в поліклініці №3 у Деснянському районі, але їм ніхто не відкрив, невдовзі там сталося падіння уламків, яке забрало життя 33-річної жінки та 34-мами з 11-річною дочкою.

Як розповів чоловік однієї із загиблих жінок, біля поліклініки були жінки з дітьми, які довго стукали, щоб потрапити до укриття, але їх не пустили. За словами місцевих мешканців, таке трапляється вже не вперше.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чи є у Києві зараз доступні укриття, де люди могли б сховатися під час ракетних атак та ударів безпілотниками.