Люди загинули, бо укриття було зачинено: все головне про трагедію у Києві

Внаслідок падіння уламків у Києві біля укриття загинули 33-річна жінка та 34-мама з 11-річною дочкою

У Києві цієї ночі під час чергової ракетної атаки загинули троє місцевих жителів, включаючи дитину. Вони прибігли до укриття, що знаходиться в поліклініці №3 у Деснянському районі, але їм ніхто не відкрив, і на той момент стався "приліт".

Чоловік загиблої цієї ночі жінки розповів "Суспільному", що під час повітряної тривоги люди протягом тривалого часу стукали у двері укриття, але так і не змогли в нього потрапити, що, своєю чергою, призвело до великої трагедії.

"Була тривога, люди бігли в укриття. Укриття просто не відкрили й все. Люди стукали, дуже довго стукали. І ніхто. Були там жінки, діти, і ніхто не відкрив… На той момент прилетіло", — розповів він.

При цьому місцеві жителі кажуть, що вже не вперше не можуть потрапити до укриття у поліклініці у Деснянському районі.

"Ми ходили скаржилися, дзвонили до служб, усі говорили, що все нормально. Навіть аварійні виходи були закриті", — зазначила одна з місцевих мешканок.

Ще одна киянка згадала, як завідувачка лікарні сказала їй, що це приміщення не є укриттям.

Реакція мера Києва Віталій Кличко

У своєму Telegram-каналі міський голова повідомив, що до поліклініки у Деснянському районі виїхали спеціалісти департаменту муніципальної безпеки. Вони розбиратимуться у питанні, чому не було доступу до укриття у поліклініці.

"Відповідальність за роботу укриття несе керівник медустанови та голова районної, який має контролювати роботу укриттів, що знаходяться на карті міста та мають працювати", — зазначив Кличко.

За його словами, всі рішення щодо дій відповідальних осіб будуть ухвалені сьогодні й невідкладно.

Також Віталій Кличко додав, що всі заходи у районах Києва, які були заплановані до Дня захисту дітей 1 червня, скасовано.

Реакція Деснянської районної державної адміністрації

Голова Деснянської районної державної адміністрації Дмитро Ратніков на своїй сторінці у Facebook пише, що в ніч на 1 червня за лічені хвилини після оголошення сигналу повітряної тривоги стався балістичний обстріл.

"За повідомленням директора поліклініки №3, працівником нічної зміни було відкрито центральний вхід. Частина жителів опинилась у укритті, частина – ні. 3 людини в укриття загинули. З’ясовуються всі деталі інциденту", — говорить він.

Після трагедії з керівництвом поліклініки та спеціалістами департаменту муніципальної безпеки КМДА проводиться робота. Ратніков підкреслив, що за всіма відповідальними особами буде вжито жорстких заходів.

Реакція голови Київської міської військової адміністрації

Глава КМВА Сергій Попко заявив, що зараз проводяться слідчі дії та приховувати інформацію гарантовано ніхто не буде.

Коментар Поліції Києва

Правоохоронці повідомляють, що внаслідок нічного обстрілу медустанови у Києві загинули 33-річна жінка та 34-мама з 11-річною дочкою. Ще одинадцять громадян отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Зазначається, що Поліція Києва вже розпочала за цим фактом кримінальне провадження за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України – Службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко на своїй сторінці у Facebook наголосив, що закриті бомбосховища під час війни – це не просто байдужість. Це гріх.

"У рамках розслідування знайдемо та притягнемо до відповідальності всіх винних. Крім того, ДСНС України спільно з Національною поліцією регулярно проводитиме перевірки доступності та стану бомбосховищ у всіх населених пунктах країни. Укриття мають бути цілодобово відкритими. Це питання життя людей. Без перебільшення", — написав він.

Водночас кореспондент NV, який перебував на місці події, повідомив, що охоронця, який працює в поліклініці Деснянського району, було затримано. До того ж місцеві жителі розповіли, що такий випадок був далеко не вперше.

"За останній місяць охоронець укриття розпивав алкоголь на робочому місці й не відчиняв двері. Люди намагалися до нього достукатися протягом 15-20 хвилин", — розповіли люди.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" дізнавався, чи є у Києві зараз доступні укриття, де місцеві могли б сховатися під час ракетних атак.