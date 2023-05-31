Ракета мало не впала на маршрутку у Києві: нове драматичне відео

Одна з ракет росіян впала прямо в потік автомобілів

Подарунки "визволителів" у вигляді ракет, які вони запускали по Украиїні 29 травня, становлять загрозу навіть після збиття. Ще одним підтвердженням цього є нове відео, де можна побачити, як одна з них приземлилась прямо на потік автомобілів.

Про це пише "Телеграф", посилаючись на відео, опубліковане в мережі.

Раніше ми вже писали про уламок, що впав прямо на проїжджу частину, проте нове відео у форматі "від першої особи" дозволяє відчути весь той жах, який зазнали кияни того дня. На опублікованих кадрах можна побачити, як гігантський уламок, що мчить на величезній швидкості, мало не стає причиною трагедії. Він падає на проїжджу частину прямо серед десятків машин.

Впади уламок секундою раніше, він міг потрапити прямо в громадський транспорт, а на секунду пізніше, в легкові автомобілі. На щастя, внаслідок цього інциденту ніхто не постраждав. Рятувальники швидко прибули на місце подій, загасили уламки та прибрали їх із проїжджої частини.

Нагадаємо, раніше ми писали про унікальне відео з епіцентру подій під час удару по Києву.

Також ми повідомляли, що Кличко розповів про загибель українки під час нічної атаки на Київ.